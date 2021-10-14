أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في لندن خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ عام، مع تحسن الثقة في رأس المال، في حين أن تراجع عدد المشروعات المكتملة بسبب نقص العمالة والمواد الخام يثير الغموض حول آفاق سوق العقارات البريطانية.

وبحسب البيانات الأولية التي جمعتها شركة موليور والتي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء زادت مبيعات المساكن الجديدة في لندن خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 21% عن الربع الثاني من العام. في المقابل تراجع عدد المساكن الجديدة تامة البناء بنسبة 30% مع تأخر برامج التشييد في المشروعات السكنية خلال الربع الثالث من العام.

وقال باحثون في شركة موليور في التقرير إن أسباب تباطؤ اتمام مشروعات التشييد تشمل مجموعة واسعة من العوامل مثل نقص العمالة ونقص الأراضي والمواد الخام. ويتوقعون ارتفاع نفقات البناء.

وانضمت شركات بناء المساكن إلى قائمة الشركات البريطانية التي تحذر من تزايد حدة أزمة نقص العمالة خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي بدأت فيه سوق المساكن في لندن تظهر مؤشرات على الازدهار.