رفض اليوم الخميس نجم التنس الإسباني رافاييل نادال الفائز بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى تحديد موعد زمني للعودة إلى الملاعب مؤكدا أنه لن يعود إلا عندما يصبح جاهزا تماما.

ولم يشارك نادال في البطولات منذ مطلع آب/أغسطس الماضي عندما خسر أمام ليود هاريس في الدور الثالث لبطولة سيتي المفتوحة قبل انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة في القدم.

وانسحب نادال 35/ عاما/ من بطولة ويمبلدون في حزيران/يونيو وبعدها انسحب من أولمبياد طوكيو عقب خسارته على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المربع الذهبي لبطولة فرنسا المفتوحة.

وتأكد استمرار غياب نادال حتى نهاية الموسم لكنه يتدرب في مايوركا عقب خضوعه الشهر الماضي للعلاج في برشلونة.

وقال نادال خلال مؤتمر صحفي اليوم "أريد التعافي من هذه الإصابة بشكل جيد".

وأضاف "لا أعرف متى سألعب مجددا، أعمل كثيرا كل يوم ، أتبع خطة محددة مرفوقة بخارطة طريق وبأهداف واضحة للغاية".

وأشار "لن أقول ما هي هذه الأهداف لأن هناك دائما أمور لا يمكنني التحكم بها بنسبة 100% ولكن لدي فكرة واضحة في ذهني عن أهدافي ، واثق من أن هذه الأمور سيعقبها مسار إيجابي".