هاجم ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، مقترحات الاتحاد الأوروبي لزيادة استخدام وقود الطيران المستدام من قبل شركات الطيران وفقا لجدول زمني محدد.

وقال والش في مقابلة إن من شأن الخطوة التي تم الكشف عنها في تموز/ يوليو زيادة التكاليف دون أي تأثير بناء، حيث إن شركات الطيران نفسها لا تستطيع زيادة إنتاج ما يسمى بوقود الطيران المستدام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال والش في نادي الطيران بالمملكة المتحدة في لندن: "تكليف الخطوط الجوية باستخدام منتج غير متاح أمر غير منطقي. يجب عليهم تكليف منتجي الوقود بتوفيره".

وأضاف والش أنه إذا تحولت المقترحات إلى قانون، سيستمر المنتجون في صنع وقود الطيران المستدام بأي ثمن لعلمهم أن الخطوط الجوية مضطرة إلى الدفع. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن القلق يساوره نظرا لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستواصل زيادتها حال عدم وجود قواعد، وسيمثل ذلك خطورة على أهداف المناخ لمنتصف القرن.