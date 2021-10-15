عقدت مجموعة جي إف إتش المالية اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واللذان تم عقدهما من خلال المشاركة الحية الافتراضية بنصاب بلغت نسبته 40.37% من المساهمين، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.



وقالت المجموعة في بيان صحافي، ان اجتماع الجمعية العمومية العادية عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة المجموعة هشام الريس، حيث شهد الاجتماع موافقة المساهمين على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بتاريخ 6 أبريل 2021، بالإضافة إلى عدد من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بأسهم المجموعة وإدراجها، واستثماراتها وأمور أخرى تتعلق بالحوكمة.



كما أقرت الجمعية استمرار إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت وإعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما يصل إلى 10% كحد أقصى من إجمالي عدد الأسهم الصادرة، وذلك بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي لعدة أغراض من بينها الاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري بموجب عرض استحواذهم على المجموعة، والتوسع الاستراتيجي في المؤسسات المالية والاستثمارية.

كما شهد الاجتماع تفويض المساهمين لمجلس الإدارة أو من يفوضهم في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الأنشطة.



ومن بين الأمور الأخرى التي تم طرحها من قبل المساهمين وتم الرد عليها مسألة تعيين صانع سوق في الأسواق المدرجة التي بها أسهم المجموعة، وبعد النقاش تمت الموافقة على تخويل مجلس الإدارة تعيين صانع سوق في جميع الأسواق أو أي من الأسواق المدرجة فيها أسهم المجموعة وتحديد أتعابه ومدة تعيينه وغير ذلك من الأمور الأخرى ذات العلاقة، ويخضع ذلك لموافقة الجهات الرقابية.



وبالمثل، فقد شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية موافقة المساهمين على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021، وكذلك توصية مجلس الإدارة الخاصة بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار على شكل رأسمال إضافي شريحة 1 بموجب الحصول على موافقة نهائية من مصرف البحرين المركزي.

كما قام المساهمون بتفويض مجلس الإدارة أو من يعينه لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتولي الأمور المتعلقة بالإصدار والأمور الأخرى ذات الصلة.



وفي هذا السياق، قال هشام الريس: «سعداء بموافقة المساهمين على توصية المجلس، ولاشك ان القرارات المتخذة ستدعم أنشطة المجموعة الرامية إلى تعزيز القيمة لمساهمينا وتحقيق الربحية والنمو، ونعتزم بمشيئة الله الاستحواذ على الملكية الكاملة للمصرف الخليجي التجاري، في خطوة من شأنها جلب دخل إضافي جيد للدخل الدوري لجي إف إتش وخطوط أعمال المجموعة، لاسيما في أعقاب إعادة الهيكلة الناجحة التي تمت على المصرف العام الماضي، وأود أيضا أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس إدارة المجموعة والسادة المساهمين ومصرف البحرين المركزي لثقتهم الغالية ودعمهم المتواصل للمجموعة».