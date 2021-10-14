أثارت واقعة رقص الفنان المصري محمد رمضان على متن إحدى الطائرات، وبصحبته فتاتان ترتديان أزياء رسمية تشبه أزياء الضيافة الجوية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية.

الواقعة كانت محل انتقاد الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الواقعة الشهيرة التي تسبب فيها رمضان بفصل أحد الطيارين من وظيفته بعد أن قام بتصوير نفسه داخل قمرة القيادة.

من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني المصرية، أن الطائرة التي ظهر فيها رمضان بالڤيديو الأخير هي طائرة خاصة يستخدمها الفنان محمد رمضان في سفرياته، والتنقل من مكان إلى آخر.

وأضاف المصدر في تصريحات صحافية أن المضيفتين اللتين ظهرتا في الڤيديو لا ينتميان إلى شركة مصر للطيران، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن الضيافة الجوية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تعمل على متن الطائرات المملوكة فقط لمصر للطيران، نافياً صحة ما أشيع عن انتمائهما لمصر للطيران، لافتا إلى أن ضيافة مصر للطيران تتمتع بالمسؤولية المهنية والأخلاقية وهدفها خدمة ركاب الشركة فقط.

وحول الموقف القانوني لڤيديو رقص الضيافة مع رمضان، قال المصدر، الضيافة الجوية لها وظائف محددة منصوص عليها دوليًا ويأتي في مجملها خدمة الراكب سواء كان على متن طائرة خاصة أو على متن طائرة ركاب وتشمل خدمة الراكب ومساعدته كل ما يحتاج اليه الراكب من استفسارات واحتياجات ولا يدخل في نطاق ذلك الرقص أو مجاراة الراكب فيما يحتاج اليه.

وأشار إلى أنه من حق الضيافة الجوية الاعتراض على تصرفات وسلوكيات الراكب بل وإلغاء رحلته وإنزاله من الطائرة إذا تعلق الأمر باختراق الخصوصية أو انتهاك أي من معايير الأمن والسلامة.

ولفت المصدر إلى أنه من المفترض على الشركة المشغلة لطاقم الضيافة أن يكون لها موقف ضد المضيفتين وإحالتهما إلى التحقيق، خاصة أن ما قامتا به يعد إساءة إلى مهنة الضيافة الجوية على مستوى العالم كله.