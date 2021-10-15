أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن المرحلة الثانية الخاصة باستراتيجية تطوير المجلس ستبدأ في 25 الجاري بمشاركة نحو 400 شخصية من جهات مختلفة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي ان الاستراتيجية أنجزت 40% من مشروعها الذي بدأت أعماله في يونيو الماضي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بهدف الوقوف على الواقع وتحديد ملامح الرؤية الاستراتيجية والغايات المنشودة خلال السنوات الـ 5 المقبلة.



وأفاد الأنصاري بأنه تم عقد نحو 19 حلقة نقاشية لتحليل البيئة الداخلية للمجلس تجاوز الإعداد والتنفيذ لها 80 ساعة عمل وضمت أكثر من 761 موظفا من مختلف المستويات الإدارية والقيادية في المجلس، مبينا أن المرأة مثلت نسبة 74% من إجمالي المشاركين في حين تجاوزت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 70%.



وأوضح انه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تحليل البيئة الخارجية الخاصة باستراتيجية المجلس في 25 الجاري بمشاركة شركاء المجلس في المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الثقافي إضافة لأكاديميين وإعلاميين تم حصرهم بأكثر من 400 شخصية.