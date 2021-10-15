بحثت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مع ديوان المحاسبة مبادرة جمعية المدققين الداخليين المتعلقة بتنفيذ منهجية موحدة لنشاط التدقيق الداخلي للجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.



وقالت «نزاهة» في بيان صحافي إن الجانبين ناقشا في الاجتماع تنفيذ مبادرة الجمعية الهادفة الى تفعيل مبادئ الحوكمة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر لائحة موحدة من الإجراءات التي أعدها ديوان المحاسبة كمنهجية لنشاط التدقيق الداخلي للجهات الحكومية.



وأوضحت انه تم تدريب عدد من الجهات الحكومية والعاملين في مجال التدقيق الداخلي على تطبيقها التي تعد خطوة مهمة تهدف إلى إنجاز الأعمال وفق أفضل الأساليب المهنية.



وأكدت «نزاهة» ان النتائج المرجوة من هذه المبادرات من شأنها الإسهام في ضمان جودة وفاعلية أنشطة التدقيق الداخلي وتعزيز مبدأ المساءلة في الجهات الحكومية وتحييد نسب مخاطر الفساد ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.



وأفادت بأنها تشجع وتدعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في أداء دورها الرقابي الوارد في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2021).