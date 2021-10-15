اختتم وفد من المعهد العربي للتخطيط زيارة رسمية إلى لبنان بالاتفاق على تشكيل فريقي عمل أحدهما لدعم المفاوضات التي يتحضر لها لبنان والآخر فريق مشترك مع وزارة المالية لإعداد موازنة الدولة اللبنانية.



وقال المدير العام للمعهد د.بدر مال الله لـ «كونا» انه «جرى خلال اللقاءات التي عقدها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على استمرار الشراكة مع (معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي) في عقد عدة برامج تدريبية لمصلحة لبنان، بالإضافة الى إدراج خطة تدريبية بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية موجهة لتأهيل ورفع قدرات العاملين في القطاع العام».



وأضاف تم الاتفاق أيضا مع (جمعية العزم والسعادة) في مدينة (طرابلس) شمال لبنان لإعادة تنفيذ الخطة التدريبية التي نفذها المعهد لمصلحة الجمعية منذ سنتين.



ولفت إلى انه اتفق مع وزارة التربية على استمرار التواصل للاتفاق على منهجية للتعاون من أجل تأهيل الكوادر في المجالات المتعلقة بالتعليم واقتصاداته وفي المجال الاستشاري المتعلق بإصلاح التعليم وتطوير المناهج.