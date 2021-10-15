تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي في الجهراء دورة علمية في شرح كتاب (وصية العالم الجليل موفق الدين ابن قدامة المقدسي)، والذي يقوم بشرحه الشيخ د.سعد بن تركي الخثلان (من السعودية) من خلال الواتساب والتلغرام أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع ابتداء من يوم السبت الموافق 16/10/2021م ولمدة شهر فقط للرجال والنساء من مختلف الأعمار، حيث يحصل المشترك على شهادة من اللجنة العلمية في فرع الجهراء في نهاية الدورة.



وحول ما يعرف بالمولد النبوي تقيم الجمعية في منطقة الجهراء أيضا ملتقى علميا حول (حكم الاحتفال بالمولد النبوي)، والذي سيبدأ يوم السبت الموافق 16/10/2021م، وسيستمر لمدة 3 أيام، حيث ستكون محاضرة اليوم الأول بعنوان: (خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم)، وسيحاضر فيها الشيخ د.عمر العمر (السعودية)، أما يوم الأحد الموافق 17/10 فستكون فيه محاضرة حول (حكم الاحتفال بالمولد النبوي) للشيخ د.صالح عبدالكريم (البحرين).



أما محاضرة اليوم الأخير وهو يوم الاثنين الموافق 18/10 فستكون بعنوان: (شبهات وردود حول المولد النبوي) للشيخ د.فرحان عبيد الشمري.



وستكون جميع المحاضرات الساعة 8 مساء عبر البث المباشر على حساب الإنستغرام @torathjahraa.



ويأتي هذا النشاط ليكمل سلسلة عديدة من الأنشطة والفعاليات التي دأبت الجمعية على إقامتها حرصا على نشر العلم الشرعي، واستغلالا لوقت العطلة الصيفية بما يعود على الشباب وطلبة العلم بما ينفع، وذلك من خلال اللجان التابعة لها.



ومن تلك الأنشطة التي تم تنظيمها من خلال فرع الجمعية في منطقة الجهراء سلسلة من الدروس كان من آخرها: (الوسواس من منظور شرعي ونفسي - تأملات قرآنية).