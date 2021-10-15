ضمن إطار جهود إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتطوير الأنظمة الإدارية والأكاديمية للحصول على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لجميع التخصصات العلمية بكلياتها ومعاهدها وفق معايير عالمية معتمدة.



صرح مدير معهد التدريب المهني م.فاضل بوشهري بأنه تم بتشكيل فريق عمل لمتابعة إجراءات برنامج الاعتماد الأكاديمي بالمعهد، حيث استطاع خلال زمن قياسي اعتماد 9 تخصصات دراسية برامجيا من أكاديمية باريس وهو ثمرة توحيد النماذج الخاصة بالخبرة والدراسة والإنتاج، بالإضافة إلى اعتماد نماذج الكفايات لجميع المقررات الدراسية والوصف الوظيفي لكل شعبة بالأقسام العلمية وصياغة وتقويم الوصف الوظيفي طبقا لمتطلبات سوق العمل، مشيدا بالجهود التي تقوم بها إدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي للارتقاء بالعملية العلمية وتحسين جودة خريجي الهيئة.