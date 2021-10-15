تستعد الأمانة العامة لمنظمة أوابك، للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان «تطورات الهيدروجين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي ينظمه مركز معاوني القادة (Leader Associates) يوم 18 أكتوبر الجاري، وذلك بمدنية شنغهاي ـ جمهورية الصين الشعبية، عبر تقنية الاتصال المرئي.وستقدم الأمانة العامة لمنظمة أوابك الورقة الرئيسية في المؤتمر، وذلك بعنوان: «الوضع الراهن، والتحديات والخطوات المستقبلية لبناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية»، حيث سيقدمها خبير الصناعات الغازية بالمنظمة م. وائل حامد عبد المعطي، بهدف استعراض التحديات والفرص أمام بناء اقتصاد للهيدروجين في المنطقة العربية.وسيشارك في المؤتمر متحدثون من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة من المملكة المغربية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم.