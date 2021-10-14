إعداد تطبيق على الهواتف الذكية للحوادث المرورية البسيطة





‏استمراراً لجولاته على قطاعات المؤسسة الأمنية، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بزيارة قطاع الأمن العام وميادين الرماية التي أنشئت بأيد كويتية بمحافظة الأحمدي.



وعلى هامش الزيارة، أكد وزير الداخليةالشيخ ثامر العلي ربط المخافر إلكترونيا واستبدال سجل الأحوال التقليدي في مخافر الشرطة بسجل أحوال الكتروني.

كما أشار إلى عمل الداخلية لإعداد تطبيق على الهواتف الذكية للحوادث المرورية البسيطة (أضرار مادية) وإدراج بلاغ الفقدان ضمن تطبيق سهل وإعداد برنامج خاص بالأمن العام يسجل البلاغات إلكترونياً.