مبارك التنيب

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن مواطنة في العقد الثامن من عمرها أصيبت وبحالة حرجة في حريق منزل بمنطقة العارضية. وأوضحت الادارة ان غرفة العمليات وجهت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ بعد ورود بلاغ ليتبين وجود مواطنة وعاملتين محتجزات في الطابق الأرضي بسبب الحريق وكثافة الدخان.

واضافت الادارة ان الفرق باشرت بالدخول للمنزل ونجحت في اخراجهم واخماد الحريق وتم تسليمهم للطوارئ الطبية التي نقلت المواطنة الى المستشفى في حالة حرجة. هذا وباشر فريق إدارة تحقيقات الحوادث التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.