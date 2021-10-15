اتهمت منظمات حقوقية إيران باحتجاز مواطنين غربيين للضغط على دولهم. ولإيران تاريخ طويل بالنسبة لما أطلق عليه «ديبلوماسية الرهائن».



وقال المحلل السياسي د. مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي يلتزمان الصمت بشأن مصائر رهائن أجانب في سجون إيران سيئة السمعة وذلك على أمل إحياء الاتفاق النووي الكارثي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وبالتالي رفع العقوبات المفروضة على القيادة الحاكمة في البلاد.

وينتمي بعض الرهائن الأجانب في إيران إلى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا.



ومن بين المواطنين الأجانب المحتجزين حاليان كرهائن في إيران نازانين زاغاري راتكيف، وهى أم بريطانية سافرت إلى إيران في عام 2016 بصحبة ابنتها التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 22 شهرا، لزيارة عائلتها بمناسبة عيد النوروز، العام الإيراني الجديد، بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق النووي، وتم رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وبينما كانت توشك زاغاري راتكيف على صعود طائرة عائدة إلى المملكة المتحدة، أحاط بها مسؤولو الحرس الثوري الإيراني وألقوا القبض عليها.



وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أنه بينما كانت المحادثات النووية جارية بين النظام الإيراني والقوى العالمية في شهر أبريل العام الحالي، قضت محكمة الحرس الثوري الإيراني بحبسها عاما آخر.



ومن بين المواطنين الأميركيين المحتجزين كسجناء في إيران، الأميركيون من أصل إيراني باقر نمازي ونجله سياماك، ومراد طاهباز، ورجل الأعمال والناشط في مجال الحفاظ على البيئة عماد شارجي.



وناشدت عائلة شارجي إدارة بايدن المساعدة على اطلاق سراحه. وقالت زوجته باهارية شارجي لمنسقة برنامج «واجه الأمه» مارغريت برينان «اسرتنا ممزقة. تم انتزاع زوجي من بيننا».



وقالت ابنته هانا «الصورة التي اتخيلها للتو هى أن أراه يسير عبر بابنا الأمامي. هذا هو كل ما أريده. وأن ما أحلم به هو عودته للمنزل ويدخل من الباب ويفاجئنا، ثم استيقظ وهذا بالطبع حلم».



و بصفة عامة، فإن ايداع الرعايا الأجانب السجون يقع تحت سيطرة النظام القضائي في إيران. ومن المعروف أنه يتم تعيين رئيس السلطة القضائية بشكل مباشر من جانب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



وبمعنى آخر، يتطلب النظام القضائي موافقة المرشد الأعلى على اتخاذ القرارات الخاصة بالسجناء والرهائن الأجانب.



وقال رفيع زاده إنه ليس سرا أن السلطات الإيرانية تستخدم الرعايا الأجانب كورق مساومة وضغط لانتزاع تنازلات اقتصادية أو للحصول على مكاسب سياسية ومالية إضافة إلى مبادلة السجناء.



وتابع أن هذه هي سياسة المؤسسة الدينية منذ اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979، والتي بدأ تنفيذها في اليوم الأول للجمهورية الإسلامية بالاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز 52 أميركيا كرهائن لمدة 444 يوما.



ولا يطلق النظام سراح الرهائن إلا عندما يحقق ذلك أهدافه السياسية والاقتصادية والايديولوجية.



وقامت إدارة الرئيس الاميركي الأسبق باراك أوباما على سبيل المثال بتحويل 1.7 مليار دولار نقدا إلى إيران مقابل الإفراج عن العديد من المواطنين الأميركيين من أصول إيرانية.



وحاليا، فإن من المرجح أن ينظر النظام إلى الرعايا الأجانب المحتجزين كورقة نفوذ وضغط قوية لتكون له يد عليا في أي محادثات نووية.



ويتم احتجاز الرعايا الأجانب أيضا في ظروف صعبة للغاية. وبصفة عامة، لا يحظون بإجراءات قانونية وفق المعايير المتعارف عليها، ويتم على نحو روتيني حرمانهم من الوصول لمحام، ويتم غالبا احتجازهم في حبس انفرادي.



ووفقا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021، «لا توفر المحاكم الإيرانية وبصفة خاصة المحاكم الثورية، بشكل منتظم وكبير محاكمات عادلة وتستخدم الاعترافات التي يتم انتزاعها باستخدام التعذيب كدليل في المحكمة».



وقال التقرير «لم تحقق السلطات على نحو ذي مغزى في العديد من المزاعم بتعذيب المحتجزين. وتقيد السلطات على نحو روتيني وصول المحتجزين لمستشار قانوني، بصفة خاصة خلال الفترة الأولى للتحقيق».



وتابع «هيئة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني تواصل القبض على الإيرانيين مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب بتهم غامضة مثل التعاون مع دولة معادية».



وقامت مؤخرا مجموعة قرصنة تطلق على نفسها «عدالة علي» بتسريب شرائط ڤيديو من سجون إيران، كشف البعض منها عن انتهاكات بما في ذلك عمليات ضرب ومعاملة سيئة للغاية تعجز الكلمات عن وصفها للمحتجزين تنفذها السلطات في سجن إيفين سيئ السمعة حيث يتم احتجاز سجناء سياسيين.



واختتم رفيع زاده تقريره بقوله إنه بدلا من استرضاء إيران وغض الطرف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فإن الغرب يحتاج لمحاسبة حكامها على احتجاز الرعايا الأجانب كرهائن لاستخدامهم كأوراق مساومة وضغط لكي ينتزع من خلالها تنازلات سياسية واقتصادية.