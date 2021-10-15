في لهجة تحد متصاعدة ونادرة ضد فرنسا، اتهمت الحكومة المالية باريس بإنشاء جيش في مدينة كيدال (شمالي مالي) وسلمته إلى أنصار تنظيم القاعدة على حد تعبيرها.



ليس ذلك فقط، بل إن باماكو استدعت السفير الفرنسي لديها، واقتربت من التوقيع على عقد مع شركة فاغنر الروسية لجلب ألف مرتزق، رغم معارضة باريس، بل واستلمت أربع مروحيات عسكرية من روسيا، ما أثار حفيظة المسؤولين الفرنسيين، الذين يعتبرون مالي حديقتهم الخلفية في أفريقيا.



فالرئيس ايمانويل ماكرون، الذي تنتظره انتخابات مصيرية الربيع المقبل، دخل مؤخرا في صدامات ديبلوماسية مع عدة دول، بدءا من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، ثم دول مغاربية (الجزائر والمغرب وتونس)، قبل أن يتفرغ للجزائر، وأخيرا جاء دور مالي.



وهذا ما يفسر الهجوم اللاذع لماكرون ضد رئيس الحكومة المالية تشوغويل كوكالا مايغا، الذي وصفه بأنه «طفل الانقلابين»، وأن شرعية حكومته تساوي «صفر ديموقراطيا».



وردا على هذه التصريحات العنيفة لماكرون، صعد باماكو ضد باريس، إذ لم تكتف باستدعاء السفير الفرنسي لديها، بل وجه رئيس حكومتها تهما خطيرة ضد القوت الفرنسية بجلب إرهابيين من ليبيا وتدريبهم في كيدال قرب الحدود مع الجزائر.



وتحدث مايغا، في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، عن إنشاء القوات الفرنسية جيشا في كيدال، وسلمته إلى حركة تشكلت من «أنصار الدين»، وقال إنه يملك أدلة على ذلك.



وجماعة «أنصار الدين»، تنظيم مسلح أغلب عناصره من الطوارق، ويقودهم إياد آغ غالي، زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تضم عدة جماعات مسلحة تنشط في مالي، بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، المصنف إرهابيا في عدة دول.



ولم يوضح مايغا، هوية «الإرهابيين» الذين جلبتهم فرنسا من ليبيا، هل هم من المرتزقة الأفارقة من تشاد والنيجر والسودان، أم من الطوارق الذين جندهم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي (1969-2011) ثم عادوا إلى مالي لقتال الحكومة المركزية منذ 2012.



إلا أن الادعاء بأن فرنسا سلمت هذا «الجيش» إلى حركة تشكلت من «أنصار الدين»، اتهام خطير جدا، ويعني أن باريس إما تحالفت مع تنظيم القاعدة، أو مع فرع منشق عنه في شمالي مالي، وفي كلتا الحالتين فإن الهدف هو زعزعة استقرار مالي والجزائر معا، خاصة إذا دخل مرتزقة فاغنر إلى مالي.



فقرار باريس إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل الإفريقي، وانسحابها من مدن شمالي مالي (كيدال وتيساليت وتومبوكتو)، يعني ضمنيا تسليمها لجماعة «النصرة» بقيادة آغ غالي.



فالمجموعات المسلحة للطوارق والأزواد غير قادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وخسرت المواجهة ضدها في 2012، رغم أنها تحالفت معها في بداية الهجوم على شمالي البلاد.



وعلى الأغلب فإن القوات الفرنسية، التي تسيطر فعليا على شمالي مالي، تسعى لتدريب عناصر من الطوارق لمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش في الصحراء الكبرى، ولكن قد يعمل هذا «الجيش» على انفصال إقليم أزواد (شمالي مالي) عن باماكو، أو أن ينهار على يد جماعة «أنصار الدين» إما بسبب الترابط العرقي والقبلي، أو بالقوة المسلحة.



ويسعى ماكرون منذ 2017، لسحب قوات بلاده من مالي، لكنه لا يريد أن يظهر هذا الانسحاب كهزيمة شخصية له قبيل أشهر من الرئاسيات الفرنسية. كما لا يريد تكرار ما حدث للولايات المتحدة الأميركية أثناء انسحاب قواتها من أفغانستان قبل نحو شهر ونصف.



واعترف رئيس الوزراء المالي بأنه لا يمكن لحكومته «الوصول إلى كيدال حاليا، لأنها منطقة معزولة تسيطر عليها فرنسا، ولديها مجموعات مسلحة هناك، دربها ضباط فرنسيون».



وأحد أسباب عدم سماح فرنسا للجيش المالي بالانتشار في الشمال، اتهام حركات مسلحة في المنطقة له بارتكاب تطهير عرقي ضد العرب والطوارق في 2013، أثار استياء عدة دول ومنظمات حقوقية.



وينبع تصاعد التوتر الأخير بين باماكو وباريس، من رفض الانقلاب الذي قاده العقيد عاصيمي غويتا للمرة الثانية منذ صائفة 2020، حتى دون التنسيق مع السلطات الفرنسية أو أخذ موافقتها.



كما أن الضباط الذين قادوا الانقلاب محسوبون على روسيا، التي تزاحم فرنسا على النفوذ في مالي، ما أغضب الفرنسيين ودفعهم لتعليق عملياتهم العسكرية مؤقتا، قبل أن يقرر الرئيس الفرنسي إنهاء عملية برخان في منطقة الساحل في يونيو الماضي، وتقليص عدد قوات بلاده من 5100 عسكري إلى ما بين 2500 و3 آلاف عنصر، والأسوأ من ذلك الانسحاب تماما من مدن تيساليت وكيدال وتومبوكتو.



واعتبرت باماكو هذا القرار تخليا عنها.



وكان رد باماكو سريعا وغير متوقع، بتواصلها مع روسيا، التي زودتها بأربع طائرات مروحية من نوع مي 17 ومساعدات أخرى، مقابل أموال وامتيازات تعدينية في مناجم للذهب والمغنيزيوم.



لم تتقبل فرنسا هذا التحدي من السلطات المالية الجديدة، التي تعتبر أنها غير شرعية وجاءت عبر انقلابين، ولا تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وأنه بدون قواتها والقوات الإفريقية والأوروبية المتحالفة معها فإن باماكو ستسقط تحت ضربات الجماعات الإرهابية.

باماكو من جانبها لم تنظر بعين الرضا إلى تحدث فرنسا باسم مالي في العديد من المحافل الدولية متجاهلة السلطات الجديدة، وعدم احترام سيادة بلادها.



وتتهم وسائل إعلام فرنسية بينها موقع «لاكروا»، الحكومة المالية باستغلال العداء التاريخي للشعب المالي ضد فرنسا، وافتعال هذه الأزمة، لصرف النظر عن إخفاقاتها، ورفع شعبيتها، خاصة بعد إعلان مايغا تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة في 27 فبراير 2022، بضعة أسابيع أو أشهر، رغم تعهدات المجلس العسكري للمجتمع الدولي.



وجاءت زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى باماكو والتصريحات النارية التي اطلقها من هناك في خضم التوتر بين الجزائر وباريس، لتعطي دعما معنويا أكبر للحكومة المالية، التي استدعت في نفس اليوم السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريحات ماكرون.



وأعطى ذلك انطباع وكأن هناك تنسيقا بين الجزائر ومالي للتنديد بتصريحات ماكرون ضد البلدين، خاصة أن الجزائر سبقت باماكو في استدعاء السفير الفرنسي لديها، ما شكل إحراجا ديبلوماسيا لباريس، ومساسا بهيبتها في مستعمراتها السابقة.