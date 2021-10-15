تعوق سلسلة اعتداءات دامية ينفذها عناصر في تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» في أفغانستان مساعي طالبان لإعادة إرساء الاستقرار في البلاد.



وقتل عشرات الافغانيين في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في قندوز خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، في محاولة يبدو أن الهدف منها تأجيج الكراهيات الطائفية وتقويض الحكم.



وجاءت العملية بعد مرور أسابيع قليلة على تفجير انتحاري أسفر عن مقتل أكثر من مائة أفغاني و13 جنديا أميركيا خلال عمليات الإجلاء التي كانت الولايات المتحدة تجريها في أغسطس عبر مطار كابول.



وفيما يأتي تسلط وكالة «فرانس برس» الضوء على أوجه الاختلاف بين هاتين المجموعتين وعلى ما يمكن أن يسفر عنه التخاصم بينهما.

ما تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان»؟



تأسس تنظيم داعش في العام 2014، حين بايع مقاتلون في العراق وسورية أبا بكر البغدادي.



وسيطر التنظيم بزعامة البغدادي على مساحات شاسعة من العراق وشرق سورية، لكنه فقد لاحقا سيطرته على هذه الأراضي. إلا أنه كان قد تمدد إلى أنحاء أخرى من العالم بما فيها «خراسان»، وهي منطقة تضم أنحاء من أفغانستان وإيران وباكستان وتركمانستان.



ويصف المحلل في «مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية» الفرنسية جان-لوك ماريه تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» بأنه «تكتل لمنظمات مسلحة سابقة، يضم أفرادا من الإتنيات الأويغورية والأوزبكية ومنشقين عن طالبان».



وتبنى تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» التفجير الانتحاري في قندوز الذي نفذه فرد من الإتنية الأويغورية المسلمة في الصين، ما يسلط الضوء على الطبيعة الإقليمية للتهديد.



وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يضم تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» 500 إلى بضعة آلاف المقاتلين في شمال أفغانستان وشرقها، بما في ذلك خلايا نائمة في كابول.



ويعتقد أن التنظيم يقوده منذ العام 2020 «شهاب المهاجر» الذي يوحي اسمه الحركي بأنه متحدر من العالم العربي إلا أن أصله لايزال مجهولا.



ويعتقد كثر أنه كان قياديا في تنظيم القاعدة أو عضوا سابقا في شبكة حقاني التي تعد حاليا أحد أقوى الفصائل وأكثرها تهديدا لطالبان في أفغانستان.

ما مدى خطورة التهديد؟



إلى العام 2020، كان تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» يخسر نفوذه في ظل سطوة حركة طالبان وحملة الغارات الجوية الأميركية ضد التنظيم.



لكن يبدو أن وصول القائد الجديد غير المعادلة.



ووفق الباحث في مرصد المواقع المتطرفة «إكستراكت» عبد السيد، جدد شهاب التركيز على أهمية «حرب المدن والعنف ذي الرمزية».



وقال «على الرغم من أن طالبان هي هدفه الرئيسي، اختار تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» أهدافا سهلة على غرار الأماكن الدينية والمؤسسات التربوية والأماكن العامة مثل المستشفيات، لبث الخوف من إرهابه».



وتعهدت طالبان في إطار إرسائها نظاما جديدا في كابول حماية الأقلية الشيعية.

أين بدأت الخصومة؟



كثر من مسلحي تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» سبق أن قاتلوا في صفوف طالبان أو جماعات موالية لها، أو يأتون من حركات تمرد تستلهم مبادئها من تنظيم القاعدة، لكن استراتيجيات الفصيلين اختلفت.



ويصف المتحدث باسم طالبان التنظيم بأنه «تكفيري»، فيما يعتبر تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» الحركة عميلة للأميركيين.



لكن على الرغم من الخطاب التحريضي بين الفصيلين، يبقى ممكنا انتقال العناصر من ضفة لأخرى وفقا لمواقف القادة والفرص السانحة.

وبحسب باربرا كيليمن المحللة في مركز «دراغونفلاي للاستخبارات الأمنية» سبق أن نجح تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» في «تجنيد عناصر مستائين من طالبان أو يعتبرون الحركة كثيرة الاعتدال».



وهي اعتبرت أن «طالبان بإدخالها حاليا على ما يبدو إصلاحات لجعل حكمها أكثر اعتدالا، أصبحت هناك أرجحية كبيرة لأن يسعى التنظيم للاستفادة من موقفه بصفته مجموعة الرفض الأساسية في أفغانستان لتجنيد مزيد من المنشقين في صفوف مناصري طالبان ولشن هجمات ضد الحركة».

هل الأفضلية لطالبان؟



ويقول مايكل كوغلمان المحلل في مركز وودرو ويلسون «فحوى الرسالة الأساسية التي توجهها طالبان إلى السكان في أفغانستان منذ 15 أغسطس هو أنها أعادت إرساء الاستقرار بوضعها حدا للحرب».



لكنه حذر من أن «هجمات إرهابية على غرار تلك التي وقعت في قندوز تقوض هذه الرسالة بشكل كبير».



وتلقت الحكومة الأفغانية المطاح بها التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، مساعدات عسكرية بمئات مليارات الدولارات ومساندة من قوات غربية لكنها عجزت عن التغلب على طالبان أو تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان».



حاليا لا تحظى طالبان في مواجهة خصمها بمساعدة خارجية تذكر، ولا بدعم استخباري واستطلاعي عسكري أميركي.



لكن الحركة تعرف عدوها جيدا وكذلك الميدان، واعلنت القضاء على خلية لتنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» في كابول عقب تفجير انتحاري استهدف ثاني أكبر مسجد في المدينة.



كذلك تحظى الحركة بدعم محتمل من مجموعتين تعرفان جيدا تكتيكات تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان».



وجاء في تقرير لمركز صوفان ومقره الولايات المتحدة أن «طالبان ستعتمد في مقاتلة تنظيم «داعش ـ ولاية خراسان» على شبكة حقاني والقاعدة وأطراف آخرين» للحصول على «دعم على صعيد العديد والخبرات القتالية والمؤازرة اللوجستية».