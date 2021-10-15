يواجه بعض العلماء الذين تحدثوا عن ڤيروس «كوفيد-19» عبر الإعلام ردود فعل عنيفة تصل إلى حد المضايقات عبر الانترنت وتهديدات ومحاولات قتل.



ولم يكن عالم الڤيروسات البلجيكي مارك فان رانست يعلم عندما حدد إجازته لبعد ظهر 17 مايو 2021 أنه ربما ينقذ حياته.



كان فان رانست ضحية تهديدات عسكري من اليمين المتطرف اسمه يورغن كونينغز فر بعد ملاحقة الشرطة له وعثر عليه في 20 يونيو مقتولا برصاصة انهى حياته بها. وكان في سيارته أربع قاذفات صواريخ وذخائر.



وكشف التحقيق لاحقا أنه كان قرب منزل فان رانست يوم 17 مايو.



ويروي عالم الڤيروسات لوكالة «فرانس برس» ان سيارة كونينغز «كانت مركونة في الشارع بحسب كاميرات المراقبة وكان ينتظر عودتي».



ويتابع «ما لم يكن يعلمه هو أنني أخذت نصف يوم إجازة للمرة الأولى منذ 18 شهرا فكنت في المنزل».



ووضع فان رانست وعائلته بحماية الشرطة وكان عليهم ان يسكنوا عدة أماكن سرية طيلة شهر تقريبا.



وأصبح فان رنست وجها إعلاميا خلال الأزمة الصحية ومصدر غيظ لمناهضي التلقيح المضاد لـ «كوفيد-19».



ويوضح «لدي ملف ضخم يضم نحو 150 رسالة تهديد بعضها بسيط - يقارنونني بهتلر أو منغليه (طبيب نازي) ـ وبعضها تهديدات بالقتل».

الأمور خارج السيطرة



ليس فان رنست العالم الوحيد الذي تلقى هكذا تهديدات، فقد نشرت مجلة «نيتشر» الطبية مؤخرا نتائج استطلاع شمل 321 عالم تحدثوا عن «كوفيد-19» في الإعلام ومعظمهم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. وبينت النتائج أن غالبا ما تلقى هؤلاء تهديدات وتعرضوا لتنمر.



ولم يتعرض إلا ثلث المستطلعين فقط لتبعات سلبية لحديثهم العلني عن كوفيد-19. وقال أكثر من نصف المستطلعين أنه تم التشكيك بمصداقيتهم بعد ظهورهم الإعلامي فيما أكد 15% من المستطلعين أنهم تلقوا تهديدات بالقتل.



وتقول المتخصصة الفرنسية بالأمراض المعدية كارين لاكومب لوكالة «فرانس برس»: «كان ذلك عنيفا جدا، لم أتعرض قط لهكذا عنف».



وشاركت لاكومب بكتابة رسالة في ديسمبر 2020 في مجلة «ذا لانسيت» تدين فيها المضايقات التي تتعرض لها العالمات. وبالتزامن مع تحول لاكومب إلى شخصية إعلامية مع بدء الجائحة، بدأت تتعرض لهجمات عندما اعترضت على ترويج الطبيب ديدييه راول لاستخدام الهيدروكسي كلوروكوين كعلاج لمحاربة الڤيروس.



وتذكر أن «منذ ذلك الوقت، خرجت الأمور عن السيطرة».



وتتابع «تلقيت شتائم في الشارع. وصلتني في رسائل مجهولة المصدر تهديدات بالاغتصاب بالسلاك الشائكة، اشياء من هذا القبيل. كانت فترة صعبة جدا».

إجهاد ما بعد الصدمة



وتضيف لاكومب «في أحد الايام وصلتني ألف رسالة الكترونية فيها النص نفسه، وفي بداية الرسالة وضع بعض الأشخاص جملة شخصية مهينة جدا. إن التكرار هو الذي يثير الجنون».



وتشكل لاكومب جزءا من مجموعة من الأطباء والعلماء المعروفين بمكافحتهم للمعلومات المضللة عن «كوفيد-19» والذين استنكروا في أوائل سبتمبر الماضي الإهانات والتهديدات التي تعرضوا لها منذ اشهر، متهمين القضاء والسياسيين باللامبالاة.



وتقول بأسف «لم أعد أتقدم بشكاوى» وانها تشعر بأنها «مستنزفة نفسيا» وبأنها «أصيبت بنوع من الإجهاد اللاحق للصدمة».



وتوضح «لم أعد إلى المنزل طيلة عدة أيام لأنني قلت لنفسي إن أناسا سيكونون بانتظاري هناك».



ومن أجل «اتخاذ خطوة إلى الوراء»، اعتمدت لاكومب على «علماء نفس على دراية بآلية المضايقات عبر الإنترنت» و«المجموعات التي تحارب الكراهية والتضليل عبر الإنترنت».



وتقول «عززت قناعاتي» و«إنهم يريدون إسكاتنا ويجب ألا نستسلم لهذا الابتزاز».



أما فان رانست فرأيه مشابه «لست أكثر حذرا ولا أزال أعارض الرسائل المناهضة للتطعيم أو المعلومات المضللة، وإلا فسيربحون».