بات التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر يملك ورقة ضغط في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل بعد مكاسبه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، لكن لايزال عليه التوافق مع ميليشيات الحشد الشعبي رغم تراجع أدائها الانتخابي.

وحلّ الصدر في الطليعة بحصوله على أكثر من سبعين مقعدا من أصل 329، لكن استحواذه على اختيار رئيس وزراء وحيدا لايزال أمرا مستبعدا.



وأبعد من الخطابات ذات النبرة العالية والتوترات المنتظرة بين مختلف الأطراف السياسية، يرى خبراء أن الانتخابات الأخيرة لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في بغداد، الذي يتحكم به الشيعة منذ نحو عقدين. لذلك لابد للصدر من التحاور مع خصومه السياسيين في الحشد الشعبي.



ويؤكد الصدر أنه القوة الأولى في البرلمان، إلا أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيس للوزراء لا يعتمد فقط على من يملك العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.



ويشرح الباحث في مركز «تشاتام هاوس» البريطاني ريناد منصور لوكالة «فرانس برس» أن «النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات. لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم»، موضحا أنه «لابد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى».



ورغم تراجع حجمها البرلماني، لكن ميليشيات الحشد الشعبي «لاتزال تحتفظ بقدرة ضغط قسرية كبرى، ستلجأ إلى استخدامها خلال المفاوضات»، كما يوضح ريناد منصور الذي لا يستبعد أن «تلجأ جميع الأطراف إلى التهديدات والعنف»، لكن ذلك لا يعني حربا مفتوحة فيما بينها، كما أوضح.

«رئيس وزراء تسوية»



لا يرى المحلل السياسي العراقي علي البيدر، تحالف «الفتح» كقوة معارضة في المشهد السياسي العراقي.



ويوضح أن «ثقافة المعارضة بعيدة كل البعد عن السياسة في العراق، الكل يريد تقاسم السلطة»، مشيرا إلى أن «التحالف يحاول تحصين الجماعات المسلحة من أي مساءلة، لذلك أرى أنه من الصعب جدا أن يتواجد خارج منظومة السلطة».



في البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يكون مشرذما، ستكون للعبة المفاوضات وعقد التحالفات، مكانة كبيرة، تفتح الباب أمام اختيار رئيس للوزراء وتقاسم الحقائب الوزارية.



ويمكن لـ «الحشد» أن تعتمد على تحالفها التقليدي مع نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون الذي حقق مفاجأة في هذه الانتخابات، إذ حصل تحالفه البرلماني على أكثر من 30 مقعدا.



ويطمح هذا التكتل السياسي عبر التحالف مع تيارات أخرى أصغر حجما، إلى تشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر» وتسمية «المالكي رئيسا للوزراء»، وفق ما يشرح الباحث في «واشنطن إنستيتوت» حمدي مالك.



ويضيف أن «ذلك صعب التحقق، لكن قد يشكل نقطة انطلاقة للدخول في مفاوضات مع الصدر وضمان مناصب عديدة لهم في الحكومة المقبلة».



وفي بلد يعاني من تدهور في البنى التحتية وينتظر إصلاحات لمكافحة الفساد المزمن، فإن تولي التيار الصدري فعليا منصب رئاسة الوزراء دونه تحديات يجعله عرضة للانتقادات.



ويوضح مالك ذلك بالقول «أصبح مقتدى الصدر يتمتع بوضوح بهامش مناورة أكبر ليطلب مزيدا من النفوذ. لكنه ليس اللاعب الوحيد»، مرجحا أن تكون «النتيجة الأكثر قابلية للتحقق هي اختيار رئيس وزراء تسوية لكن يكون للتيار الصدري قدرة كبيرة على التأثير فيه».