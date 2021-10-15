وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف، ونص السؤال على ما يلي:



فيما يخص كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الأكاديمية مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.



2 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (بنين) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.



3 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (بنات) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.



4 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (فرع الجهراء) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.