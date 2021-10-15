وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري جاء كالتالي:



صرح وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بأن وزارة الإعلام بصدد إطلاق استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك لإرساء إعلام مستدام ورائد يؤصل قيم المجتمع وهويته وعقيدته الإسلامية الوسطية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأهداف الاستراتيجية الإعلامية والعناصر التي سترتكز عليها الوزارة لتطوير الإعلام الرسمي في البلاد؟



2 ـ ما الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة والهيئات التابعة لها والمؤسسات التي تعنى بالمعرفة والثقافة والفن، وما مراحل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للسنوات المقبلة؟



3 ـ كشف بأسماء اللجان وفرق العمل وعددها التي شكلت لوضع رؤية وأهداف الوزارة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وآلية تنفيذها مع بيان مسميات الأعضاء الوظيفية، وصورة ضوئية من التوصيات.



4 ـ هل عقدت دورات تدريبية لموظفي الوزارة ومقدمي البرامج والمخرجين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بالقطاعات المستهدفة بهذه الدورات وعدد من اجتازوها.



5 ـ ما الجهة المشرفة على تدريب الموظفين، وهل من داخل الوزارة أم خارجها؟ مع بيان تكلفة الدورات التدريبية وتزويدي بالمستندات ذات الصلة.