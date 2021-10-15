استعرضت الفنانة منة فضالي مشوارها الفني منذ انطلاقتها الأولى عام 2002 وحتى الآن، لتؤكد أنها نجحت بمجهودها وبفضل موهبتها ودون مساعدة من أحد إلا والدتها، وقالت إنها لا تعرف لماذا تقول هذا الكلام، ولكنها شعرت بالسعادة والفخر عندما استعرضت مسيرتها.



ونشرت منة صورة لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وعلقت عليها: «اشتغلت في الفن عام 2002، وكانت بداية جميلة لأن أول ما مثلت كان مع نجمة كبيرة رائعة وهي الفنانة يسرا، ومخرج عظيم الأستاذ مجدي أبو عميرة، ونفس السنة اشتغلت مع المخرج الراقي الأستاذ هاني لاشين، وبعدها ربنا كرمني واشتغلت كتير جدا مع كبار النجوم وكبار المخرجين مش هعرف أكتبهم كلهم».



وتابعت: «مع حفظ الألقاب الأساتذة الكبار نادر جلال، وائل عبدالله، رباب حسين، أحمد صقر، إسماعيل عبدالحافظ، محمد فاضل، عمرو عرفة، أحمد صالح، مجدي الهواري، محمد سامي، مدحت السباعي، دكتور عصام الشماع، سمير سيف، هاني إسماعيل، تيسير عبود، عادل الأعصر، مصطفى الشال، محمد النقلي، أحمد خالد أمين، تامر حمزة، وكتير، وكبار شركات الإنتاج خاص وعام وحكومة وكبار المؤلفين، الحمد لله إني اشتغلت وتعبت بمجهودي محدش ساعدني غير أمي ربنا يديها الصحة، تعبت معايا كتير وكل الناس اللي اشتغلت معاهم كانوا شايفين إني ممثلة شاطرة ومجتهدة وده كفاية عندي».



واستكملت: «مش عارفة بكتب كده ليه، بس بكتب وأنا مبسوطة لأن عندي رصيد حلو أوي فخورة بيه، وكان ليا الشرف إني اشتغلت مع نجوم الزمن الجميل وردة، ماما هدى سلطان، كمال الشناوي، مديحة يسري، سميرة أحمد، زيزي البدراوي، شكرا لكل واحد إداني فرصة وكان مؤمن بيا شكرا لأمي السند والضهر اللي طول عمرها معايا».



يذكر أن منة فضالي بدأت مؤخرا تصوير دورها في فيلم جديد بعنوان «في القلب» وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طوني ماهر، إنجي كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل.