نفى الفنان السوري القدير ياسر العظمة الأخبار التي تداولتها صفحات عبر «فيسبوك» والتي قالت إن العظمة قد توفي إثر نوبة قلبية في مقر إقامته في دبي بالإمارات العربية المتحدة.



ونشر العظمة عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» تعليقا أكد فيه أنه بخير وصحة جيدة، وقال: «أحبائي تنتشر إشاعة كاذبة عني ولكنني بعون الله أحيا، وبحبي لكم وبحبكم لي أعيش حياة هانئة». وسارع العديد من زملاء النجم السوري إلى نفي الشائعة عبر حساباتهم على «السوشال ميديا».



من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني ينتظر ياسر عرض مسلسله «السنونو» على قناة «أبوظبي» خلال الشهر الجاري، وهو من تأليف ياسر العظمة، وإخراج خيري بشارة، ويشارك في العمل نخبة من نجوم سورية والوطن العربي منهم: عابد فهد، جرجس جبارة، ديمة الجندي، ونجوم من الوطن العربي.



وكان من المقرر أن يعرض العمل خلال رمضان الماضي ولكن ضيق الوقت واستمرار العمليات الفنية منعا العرض في الشهر الفضيل فتم تأجيل المسلسل.



وكانت شائعات الوفاة قد لاحقت عددا كبيرا من النجوم السوريين خلال الفترة الأخيرة وآخرها كانت بحق ميادة الحناوي وصباح فخري قبل أن يتم نفي تلك الأخبار.