كشفت الفنانة الشابة جميلة عوض، عن تلقيها الكثير من عروض الزواج بعد عرض فيلمها الأخير «عروستي»، حيث قالت في تصريحات صحافية: لم أتلق عروض زواج صالونات أو أوضع في هذا الموقف من قبل في حياتي الشخصية، لكنني تلقيت عروض زواج كثيرة عبر «إنستغرام»، ومنها من يخبرني بأنه لديه بيت بمواصفات خاصة، وسيارة فارهة ذات مواصفات معينة وأموال كثيرة وعمل في بلد بالخارج ولن يعيقني عن العمل وأشياء مثل هذه العروض.



وعن مواصفات فتى أحلامها قالت: من تنطبق عليه مواصفات شريك الحياة ويستحق أن يكون زوجا يجب أن يكون رجلا ويكون متميزا في عمله ويمتاز بالطيبة والحنية في التعامل معي وأيضا قويا.



يذكر أنه يعرض لجميلة خلال الفترة الحالية فيلم «عروستي»، الذي يناقش موضوع الزواج التقليدي أو زواج الصالونات وتدور قصته حول شاب يدعى «شريف» يجسد شخصيته الفنان أحمد حاتم وفتاة تدعى «دليلة» تجسد شخصيتها الفنانة جميلة عوض، ويطلب هذا الشاب الزواج من «دليلة» هو وأسرته بطريقة الصالونات، ولا يتم الزواج بينهما بهذه الطريقة، وتبدأ المغامرة ويدخلان في قصة جديدة معا.



الفيلم بطولة عدد من الفنانين بجانب جميلة عوض، وأحمد حاتم، منهم: صابرين وزينب الغريب ومحمود البزاوي وأسماء جلال، تأليف مصطفى البربري إخراج محمد بكير.