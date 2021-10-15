تسببت الصورة التي نشرها الفنان خالد الصاوي وهو جالس على كرسي متحرك في إصابة جمهوره ومتابعيه بالقلق عليه.



وحرص الصاوي على أن يطمئن جمهوره ومتابعيه عن مستجدات حالته الصحية، وقال: «أنا بشكر كل الناس اللي حرصت على الاطمئنان عليّ بمجرد رؤية الصورة، وبعتذر ليهم لأنني تسببت في حالة القلق دي من دون قصد بنشر الصورة وأنا على الكرسي المتحرك».



وأضاف: «أنا بخير تماما، وحالتي الصحية مفيهاش أي حاجة خطيرة تدعو للقلق، هي 4 أيام بالكتير وهرجع زي الأول وأحسن، أنا بس استعجلت في نشر الصورة، وأنا على الكرسي ما تسبب في حالة القلق دي علي».



ويشارك الفنان خالد الصاوي خلال الفترة المقبلة بفيلم «القاهرة مكة» للنجمة منى زكي، والذي يواصل فريق العمل تصوير بعض المشاهد الخارجية خلال هذه الفترة ضمن أحداثه، حسب خطة المخرج هاني خليفة.



جدير بالذكر أن الفنان خالد الصاوي عرض له مؤخرا فيلم «للإيجار» بطولة محمد سلام وشيري عادل، ويعرض له حاليا فيلم «200 جنيه»، كما شارك في بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» ومسلسل «القاهرة كابول» وعرضا في السباق الرمضاني الماضي.