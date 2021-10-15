سيطر الحزن على الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعد وفاة والد زوجها، الذي نعته بقلب منفطر وصابر لما أصابها من ألم الفراق، داعية الله إليه بالصبر والسلوان.



ونعت كرزون والد زوجها عبر حسابها في «إنستغرام»، وقالت في بيان: «انتقل إلى رحمة الله تعالى حماي أبو زوجي العم عصام سعيد العمري، الله يرحمك عمي عصام.. عزائي إلى زوجي وحماتي وإخوانه، وكل عشيرة العمري».



وفي يوليو الماضي، نشرت كرزون، عبر «إنستغرام»، صورة لزوجها وهو يحمل مولودتهما الأولى، التي أسمتها «سلمى» في أول ظهور للمولودة بعد يومين من ولادتها، وعلقت على الصورة: «شكرا للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزءا من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى سلمى»، يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لڤيروس كورونا، سبتمبر الماضي، والذي اقتصر على عدد محدد من الأهل والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها المملكة الأردنية طوال العام الماضي.



وكانت ديانا قد أحيت ثالث ليالي مهرجان جرش للفنون والآداب بالأردن، حيث شهد الحفل وجودا مكثفا من الجمهور الذي غنى معها باقة من أجمل الأغاني للساعات الأولى من الصباح برفقة فرقتها الغنائية.