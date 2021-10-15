قتل وجرح عشرات المصلين جراء انفجار استهدف أكبر مسجد اثناء صلاة الجمعة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، ما يشكل تحديا كبيرا للحكومة التي أعلنتها حركة طالبان عقب بسط سيطرتها على عموم الأراضي الافغانية.



ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني أفغاني ان التفجير اسفر عن مقتل أكثر من 33 شخصا واصابة نحو 60 جريحا ، فيما أفادت وسائل إعلام أفغانية ودولية بأن الانفجار وقع وسط حشد من المصلين داخل مسجد للشيعة ويحمل بصمات تنظيم داعش، بعد أسبوع على تفجير حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد وأوقع نحو 120 قتيلا على الأقل حسب بعض التقارير وتبناه تنظيم داعش – ولاية خراسان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".



ولفتت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد إمام بارغاه.