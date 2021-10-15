وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني بالاستكشافية والجادة.

و قال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية "نحن جادون بشأن المحادثات.. الأمر ليس تحولا كبيرا بالنسبة لنا، فدائما ما كنا نقول إننا نريد إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، لكنه قال إن المحادثات لم تحرز تقدما كافيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.



وكشف أن الرياض تدرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها في مدينة جدة، معتبرا أن المفاوضات مع إيران كانت "ودية واستكشافية".



وكان الوزير السعودي التقى امس الخميس نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية: "ناقش الوزيران التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن".



وأضاف البيان: "جدد الوزير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها. كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على المملكة".



وتابع: "كما ناقشا قضايا إقليمية ودولية، بما في ذلك حقوق الإنسان".