على غرار بقية العالم، شهدت الشركات في الشرق الأوسط اضطرابات في الأسواق في العامين الماضيين نتيجة لتداعيات كوفيد-19، حيث اضطر العديد من الشركات إلى تسريح نسبة من الموظفين، ولا سيما في القطاعات الأكثر تضررًا مثل السياحة و طيران.

ولمواكبة التغيير الذي شهدته المنطقة كان يتعين على الشركات تبني التحول نحو اعتماد حلول رقمية للعمل عن بُعد من أجل الاحتفاظ بالموظفين وإبقاء الأعمال التجارية سارية، ومن المتوقع أن يظل هذا التوجه مستمرًا حتى بعد انتهاء الجائحة.

هذا الأسبوع، أصدرت فوربس قائمتها السنوية "أفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021"، وضم التصنيف 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية و3 شركات من الإمارات وشركة واحدة لكل من مصر والأردن.

وتصدرت مجموعة الإمارات الشركات في المنطقة لتأتي في المركز 153 عالميًا في قائمة فوربس التي شملت 750 شركة عالمية.

ولإعداد القائمة تعاونت فوربس مع شركة أبحاث السوق Statista من خلال استطلاع رأي نحو 150 ألف عامل بدوام كامل وبدوام جزئي من 58 دولة يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات.

وطُلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم رغبتهم في التوصية بأصحاب عملهم للأصدقاء والعائلة. كما طُلب منهم تقييم أرباب العمل الآخرين في قطاعاتهم الذين عُرفوا في القطاع بشكل إيجابي أو سلبي. وتضم القائمة 750 شركة حصلت على أعلى الدرجات.

وتماشيًا مع التحول الرقمي الذي شهده العالم خلال العاميين الماضين، تصدر قطاع التكنولوجيا أول 10 شركات في إجمالي التصنيف، بما في ذلك شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، التي جاءت في المركز الأول، وشركة IBM في المركز التاني، تليها شركة مايكروسوفت في المركز 3، وأمازون حلت في المركز الرابع.

فيما يلي 11 شركة في الشرق الأوسط مدرجة في قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021:

1- مجموعة الإمارات

التصنيف العالمي: 153

القطاع: النقل والخدمات اللوجستية

الدولة: الإمارات

عدد الموظفين: 75,145

تصدرت مجموعة الإمارات الشركات من الشرق الأوسط في قائمة فوربس لأفضل الشركات للعمل فيها على مستوى العالم لعام 2021، وقد حققت المجموعة إيرادات بقيمة 28.3 مليار دولار، وأصولًا بلغت قيمتها 51.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020.

بدأت طيران الإمارات حملة عالمية في سبتمبر/ أيلول 2021 لتوظيف 3 آلاف شخص في طاقم الطائرات و500 موظف في خدمات المطارات للانضمام إلى مركزها في دبي على مدى الأشهر الستة المقبلة، في محاولة لدعم عملياتها المستقبلية.

وقد تحولت طيران الإمارات إلى شركة طيران عالمية، تغطي اليوم أكثر من 120 وجهة عبر 6 قارات بأسطول مكون من 270 طائرة، وتضم نحو 75,145 موظفًا.

احتل الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات وطيران الإمارات المركز 3 في قائمة فوربس الشرق الأوسط gأقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة لعام2021.

2- أرامكو السعودية

التصنيف العالمي: 219

التصنيف العالمي: 219 القطاع: عمليات النفط والغاز

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 66,800

تعد أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، كما أنها الأكبر من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط. وقد كانت شركة النفط العامة الوحيدة التي تمكنت من تحقيق أرباح في عام 2020.

في حين تظل الشركة المملوكة للحكومة بنسبة تزيد على %98 المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وتعمل في التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الكيميائية، وإنتاجها ونقلها وبيعها. ويعمل بها نحو 66,800 موظف وفقًا لفوربس.

تصدرت الشركة قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021"، بقيمة سوقية قدرها 1.9 تريليون دولار، وأرباح بلغت 49 مليار دولار ومبيعات بنحو 229.9 مليار دولار.

فيما يعمل أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة منذ 30 عامًا. كذلك احتل المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021.

3- البنك السعودي الفرنسي

التصنيف العالمي: 266

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 2,881

كان البنك السعودي الفرنسي يُعرف سابقًا باسم (French Banque de l’Indochine et de Suez) حتى عام 1977، عندما تم تأميم البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية. ولدى البنك اليوم 84 فرعًا وأكثر من 3 آلاف موظف.

وفي عام 2020، وقع البنك اتفاقية مع شركة (Baud Telecom) لإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني. ثم في عام 2021، أصبح البنك المنظم الرئيسي المفوض لتمويل مشروع البحر الأحمر للتطوير السياحي.

صنف البنك في المركز 20 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021 بقيمة سوقية تقدر بنحو 12.5 مليار دولار، مع صافي أرباح بلغ 412 مليون دولار ومبيعات بنحو 2.3 مليار دولار.

4- شركة المراعي

التصنيف العالمي: 316

القطاع: الطعام والشراب والتبغ

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 36,869

إحدى أكبر شركات الألبان المتكاملة في العالم، ومن أكبر شركات تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في المنطقة. فيما تتكون من 5 أقسام: الألبان ومنتجات المخابز والعصائر ومنتجات حليب الأطفال الرضع والدواجن، ويعمل بها نحو 36,869، بحسب فوربس.

فيما احتلت الشركة المركز 25 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، مع 516 مليون دولار في صافي الأرباح، و 4.1 مليار دولار في المبيعات، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 14.3 مليار دولار وفقًا لسعر السهم في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

5- إعمار العقارية

التصنيف العالمي: 388

القطاع: البناء

الدولة: الإمارات

إعمار العقارية من بين أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط، فقد طورت مشروع وسط مدينة دبي، موطن برج خليفة ودبي مول. وفي عام 2020، انخفض صافي أرباح إعمار بنسبة %58 ليصل إلى 921 مليون دولار. كما دخلت الشركة مجال التجارة الإلكترونية في عام 2019، من خلال الاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية “نمشي” التي زادت إيراداتها بنسبة %28 في عام 2020.

احتلت الشركة المرتبة 17 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، مع 921 مليون دولار في صافي الأرباح، و5.4 مليار دولار في المبيعات.

6- البنك التجاري الدولي

التصنيف العالمي: 389

القطاع: البنوك

الدولة: مصر

عدد الموظفين: 7,071

تأسس البنك التجاري الدولي (CIB) في عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك (Chase Manhattan). واليوم، لديه 7071موظفًا، بحسب فوربس، وقاعدة عملاء لأكثر من 1.4 مليون عميل، بما في ذلك أكبر 500 شركة في مصر، عبر الإنترنت و207 فروع.

احتل البنك المركز 24 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، مع 654 مليون دولار في صافي الأرباح، ومبيعات بنحو 3 مليارات دولار.

7- البنك السعودي البريطاني

التصنيف العالمي: 425

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 5,288

أسس البنك السعودي البريطاني “ساب” كبنك تابع لمؤسسة (HSBC) في المملكة العربية السعودية. ولا يزال (HSBC) مساهمًا رئيسيًا فيه. ويملك نحو 80 فرعًا في السعودية، وفرعًا واحدًا في لندن، ويضم نحو 5288 موظفًا، بحسب فوربس.

كما يقدم البنك الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

في عام 2019، أكمل “ساب” اندماجه مع البنك الأول، ما أدى إلى إنشاء رابع أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول.

احتل البنك المركز 47 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، بقيمة سوقية قدرها 16.8 مليار دولار، مع أرباح بلغت 654 مليون دولار، ومبيعات بنحو 2.6 مليار دولار.

8- مصرف الراجحي

التصنيف العالمي: 522

القطاع: البنوك

الدولة: السعودية

عدد الموظفين: 13,716

تأسس مصرف الراجحي عام 1957 كشركة صرافة من قبل عائلة الراجحي، لتصبح مؤسسة الراجحي المصرفية عام 1988 قبل تغيير اسمها إلى مصرف الراجحي في عام 2006.

خلال العام الماضي، ارتفع عدد المستخدمين النشطين للمعاملات الرقمية في البنك بنسبة %39 إلى 7.9 مليون مستخدم، ويضم البنك نحو 13716 موظفًا، بحسب فوربس.

فيما تشمل الشركات التابعة للبنك: بنك الاستثمار “الراجحي المالية” ووسيط التأمين “تكافل الراجحي” وشركة التمويل متناهي الصغر “إمكان للتمويل”.

وصنف البنك في المركز 6 في قائمة فوربس الشرق الأوسط أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، بقيمة سوقية قدرها 65.9 مليار دولار، وأرباح بلغت 2.8 مليار دولار، ونحو 5.6 مليار في المبيعات.

9 - مجموعة الغرير للاستثمار

التصنيف العالمي: 575

القطاع: مجموعة متنوعة

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

عدد الموظفين: 28 ألف

تمثل الغرير للاستثمار الذراع التابعة لعبد الله الغرير، وتعمل في قطاعات الأغذية والموارد والعقارات والإنشاءات والطاقة والنقل والمشاريع. كما تمتد عمليات المجموعة إلى أكثر من 50 دولة، وتوظف أكثر من 28 ألف شخص.

وتبلغ قيمة ثروة عبد الله الغرير وعائلته، الذي حل بالمركز الخامس ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأغنى الأثرياء العرب لعام 2021، 2.8 مليار دولار وفقًا لفوربس.

10-البنك العربي

التصنيف العالمي: 577

القطاع: البنوك

الدولة: الأردن

تأسس البنك العربي في القدس عام 1930 برأسمال قدره 15 ألف جنيه فلسطيني عبر 7 مستثمرين. ويقع مقره الرئيسي اليوم في الأردن، ولديه أكثر من 600 فرع في 5 قارات.

في عام 2020، ارتفعت أصول البنك بنسبة تزيد على %6 مقارنة بعام 2019. وفي يونيو/ حزيران 2020، أدخل البنك التقنية اللاتلامسية لبعض أجهزة الصراف الآلي في الأردن. كما تبرع بمبلغ 25 مليون دولار في العام نفسه للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة.

احتل البنك المركز 32 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، بقيمة سوقية قدرها 3.6 مليار دولار، مع أرباح بلغت 195 مليون دولار، ومبيعات بنحو 2.8 مليار دولار.

11- شركة الاتصالات السعودية (stc)

التصنيف العالمي: 578

القطاع: خدمات الاتصالات

الدولة: السعودية

شركة الاتصالات السعودية (stc) هي أكبر مشغل اتصالات في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات. وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت بالشراكة مع أرامكو السعودية، عن إطلاق “الدمام 7” وهو حاسوب عملاق جديد سيكون من بين أقوى 10 أجهزة في العالم.

تحتل الشركة المركز 8 في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2021، بقيمة سوقية قدرها 67.7 مليار دولار، مع أرباح بلغت 3 مليارات دولار، ومبيعات بنحو 15.7 مليار دولار.