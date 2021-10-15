قفزت أسعار النفط إلى 85 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2018، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية إلى تضييق سوق الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في لندن اليوم الجمعة، إلى 85.10 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.3٪.

وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%، وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

أشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015. وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث: "أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز.. عادت بالنفع على النفط".

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وسيؤدي ذلك إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، إلى أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مزيدا من الإمدادات كما هو مخطط له في يناير.

