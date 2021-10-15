أعلنت شركة سامسونغ رسميًا عن هاتف W22 5G، الذي يمثل الإصدار المميز من Galaxy Z Fold 3.

وكانت الشركة قد عرضت هاتفًا صدفيًا قابلًا للفتح تابعًا لهذه السلسلة مع لوحات أرقام يعمل بنظام أندرويد قبل ظهور Galaxy Z Flip. لكن لم تكن هواتف سلسلة W قابلة للطي بنفس معنى Galaxy Z Fold 3 الذي يستخدم شاشة قابلة للطي مرنة لتحويل شاشة بقياس 6.2 إنشات إلى جهاز لوحي بقياس 7.6 إنشات. بل كانت هواتف سلسلة W عبارة عن هواتف قابلة للفتح تعمل بنظام أندرويد.

وبدءًا من عام 2019 مع W20 5G، قامت الشركة بإجراء تغيير كبير على الخط. وكان هاتف سلسلة W في ذلك العام عبارة عن هاتف جالاكسي فولد محسن مع مزيد من المتانة وشرائح +Snapdragon 855 ودعم لتقنية 5G.

بالمثل، كان W21 5G في العام الماضي عبارة عن هاتف Galaxy Z Fold 2 محسن مع بنية أطول قليلاً، وفتحتا SIM، وجهة خلفية ذهبية مختلفة المظهر بخطوط عمودية.

تقول الشركة عبر موقعها على الإنترنت: "تمتزج الأناقة والدقة في التفاصيل.. تم بناء الجزء الداخلي للمفصل بشكل رائع والمواد المعدنية الخارجية صلبة".

وتفتخر سامسونغ في المواد الترويجية بحرفية W22 5G وتصميمه الأنيق. كما أنه يتميز بعمود فقري ذهبي مزخرف باللون الأسود. وشعار Heart to the World موجود باللون الذهبي أيضًا، وفق ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ومع نفس المواصفات مثل Galaxy Z Fold 3، تم تجهيز W22 5G بشاشة عرض خارجية بقياس 6.2 إنشات من نوع Super AMOLED بدقة 832×2268 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. ويكشف الجهاز من الداخل عن شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 7.6 إنشات وبدقة 1768×2208 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1 المستندة إلى أندرويد 11.

يعمل الهاتف أيضاً بواسطة معالج Snapdragon 888 الذي صنعته مصانع سامسونغ لأشباه الموصلات، باستخدام عقدة معالجة 5 نانومتر، كما أنه يدعم قلم S Pen.

ويتمتع بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء وقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومكبرات الصوت الستيريو.

