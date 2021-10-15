لا يعني التفاوض الفعّال مع الموردين، أن يحصل أصحاب الشركات على ما يريدون بأرخص سعر ممكن فقط، بل من الممكن التفاوض على أشياء أخرى مثل أوقات التسليم، وشروط الدفع، وجودة البضائع.

ورغم أن معظم أصحاب الشركات يرون أن الصفقة الجيدة هي التي تلبي جميع احتياجاتهم، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند التفاوض.

10 نصائح للتفاوض بفاعلية مع الموردين

1- إجراء بحث حول التكاليف الفعلية للمنتجات

- يكون أصحاب الشركات في وضع جيد عند التفاوض على السعر، عندما يعرفون التكاليف الفعلية للمنتجات، فبذلك سيكون لديهم فكرة عن مساحة المناورة التي يمكنهم التحرك داخلها عند التفاوض.

2- فهم المصطلحات الخاصة بالصناعة

- أفضل العملاء بالنسبة للموردين، هم أولئك الذين يفهمون أساسيات الصناعة، ويمكن أن يتعلم أصحاب الشركات المصطلحات الخاصة بالصناعة، من خلال التحدث مع الموردين أنفسهم.

3- التفكير بعقلية المورد

- يريد أي مورد أن يبيع أكبر كمية من منتجه، لذلك من المهم عند التفاوض أن يظهر صاحب الشركة للمورد ما يثبت أنه قادر على تحقيق هدفه، فذلك سيجعل الأخير راغبًا في عقد شراكة معه.

4- التركيز على المزايا التي تحقق رضا الطرفين

- من المهم إيجاد المزايا التي تحقق رضا صاحب الشركة، وفي نفس الوقت تحقق الرضا للمورد، فعلى سبيل المثال إذا لم يوافق المورد على خفض السعر، فيمكن التفاوض معه حول أمور أخرى مثل مقدار الدفعة المقدمة، ومدة الضمان، وخصومات في حالة الشراء بكميات كبيرة.

5- التعامل مع عدة موردين

- من أفضل الطرق للتفاوض مع الموردين، أن يتعامل صاحب الشركة مع أكثر من مورد، وأن يعلم المورد أنه يقارن بين عروض الأسعار المقدمة له، وسيختار الأفضل من بينها.

6- التحدث مع عملاء المورد

- أفضل طريقة يحصل بها صاحب الشركة على بيانات دقيقة بشأن المنتجات وجودتها وسعرها، هي أن يسأل عملاء المورد مباشرة، لذلك من المهم قبل التفاوض أن يطلب صاحب الشركة من المورد قائمة بعملائه، فالعملاء يحبون التحدث بشأن المنتجات التي أسعدتهم.

7- إيجاد دافع يجعل المورد راغبًا في التعاقد معك

- من المهم أن يمنح صاحب الشركة للمورد دافعًا وسببًا يجعله راغبًا في التعاقد معه، فإذا شعر المورد بأن الأمر ليس مجرد صفقة واحدة مع صاحب الشركة، وإنما علاقة عمل طويلة الأجل ومربحة، سيكون رائد الأعمال في موضع قوة عند التفاوض.

8- تجهيز الدفعة المقدمة

- كلما عرض صاحب الشركة دفعة مقدمة أعلى للمورد، كان في موضع قوة عند التفاوض، لذلك من المهم أن يكون صاحب الشركة مستعدًا لمنح المورد دفعة مقدمة كبيرة.

9- إظهار عدم الاهتمام المفرط بعقد الصفقة

- في أغلب المفاوضات، ينجح الأشخاص الذين يظهرون أقل اهتمام بالصفقة في الحصول على أفضل صفقة، لذلك من المهم ألا يظهر صاحب الشركة اهتمامًا مفرطًا بالصفقة، وأن يكون لديه موردون آخرون يمكنه التعامل معهم في حالة عدم التوصل لاتفاق مع المورد.

10- مساعدة المورد على توفير الأموال

- معاملة الموردين كشركاء عامل أساسي في نجاح أي شركة ناشئة، لذلك من المهم أن يتعاون صاحب الشركة مع الموردين، ويساعدهم على تحسين حياتهم، من خلال توفير وقتهم وأموالهم، فعندما يفهم صاحب الشركة نموذج عمل المورد، سيطلب المنتجات بطريقة فعّالة، وسيساعد ذلك على خفض التكاليف لجميع الأطراف.