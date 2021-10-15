تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية السماح بإطلاق أول صندوق أمريكي للمؤشرات المتداولة لعقود البيتكوين وبدء التداول، وفقًا لما ذكرته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أنه من غير المحتمل أن تعيق لجنة البورصات الأمريكية تلك العقود من بدء التداول الأسبوع المقبل، لأن المقترحات التي قدمتها "بروشيرز" و"إنفسيكو" تعتمد على العقود الآجلة، وتم تقديم طلباتهما وفقًا لقواعد صناديق الاستثمار المشتركة التي قال عنها رئيس اللجنة "جراي جنسلر" إنها توفر حماية كبيرة للمستثمر.

وقد أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن قلقها من قبل بشأن العملات الافتراضية بما يشمل إمكانية التلاعب في الأسعار، أو عدم توافر السيولة الكافية، وأن التقلبات الحادة في أسعار البيتكوين قد تكون أكثر من اللازم بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

وقد تبدأ أربعة صناديق للمؤشرات المتداولة المدعومة من البيتكوين في التداول في البورصات الأمريكية هذا الشهر، مع اقتراب المواعيد النهائية للطلبات من "فالكيري" Valkyrie و"فانيك" VanEck.