أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها توفير تذاكر سفر مجانية بالقطارات إلى 60 ألف شاب أوروبي تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، في إطار برنامج DiscoverEU لاستكشاف أوروبا، وذلك احتفالا بتكريس عام 2022 عاماً للشباب في أوروبا.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في بيان صحفي نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني،: "على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية، وبروح تضامن حقيقية، ضحى شبابنا بلحظات شبابية قيّمة ومهمة في حياتهم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واليوم، يسعدني أن تقدم المفوضية طفرة أوروبية للتنقل عبر القطار بتوفير تذكرة مجانية للشباب، بما يعزز من مبادرات برنامجي Erasmus و DiscoverEU للاحتفال بالشباب الأوروبي في 2022".

من جانبها، قالت مفوضة شئون الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، ماريا جابرييل:" يسعدني جدًا افتتاح هذه الجولة الجديدة من DiscoverEU لمنح 60 ألف شاب الفرصة لاكتشاف ثراء قارتنا، وانطلاقاً من روح المفوضية التي حددت عام 2022 عام الشباب الأوروبي، عاد انطلاق DiscoverEU، أكثر من أي وقت مضى، مع فرص جديدة للشباب لركوب القطار، وتوسيع آفاقهم ونطاق تعلمهم، وإثراء تجاربهم، ومقابلة زملائهم الأوروبيين أثناء السفر عبر السكك الحديدية اعتبارًا من مارس 2022".