خلقت الأغنيات الفردية حالة من الانتعاشة بالساحة الفنية المصرية خلال الأسبوعين الماضيين حيث شهدت طرح أكثر من مطرب أغاني جديدة منفردة.

ولعل أبرز الأغنيات التي طرحت قبل أيام هي "إنت الحظ" للمطرب عمرو دياب، حيث تصدرت تريند تويتر بعد طرحها ساعات، والأغنية ضمن ألبوم "عيشني".

الأغنية كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وتقول في مطلعها: عارف إنت الحظ بعينه، كان وشِك حلو عليا، كُل اللى الناس شايفينوا، مايجيش واحد ف الميه.

وفي التوقيت نفسه، طرح المطرب الشاب أحمد جمال أغنية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عبد السلام.

كما طرح رامي جمال مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد.

وعبر موقع يوتيوب كذلك، طرح المطرب هيثم شاكر، أغنية "صاحب الجمال"، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

أما المطرب "أبو" فطرح كذلك عبر قناته بموقع يويوتب أغنية "ملكة الحلوين" وهي ثالث أغنيات ألبومه الجديد، "آن الأوان" الذى قرر طرح أغنياته على فترات زمنية قريبة.

وسبق أن طرح "أبو" أغنية "ملك الفبركة" كلمات محمود صلاح وألحان وتوزيع مينو، وأغنية "آن الأوان"، ومزجت الأغنية بين مفردات العربية الفصحى والعامية، كلمات كوثر حجازي وألحان وتوزيع مينو.

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج، دويتو "ع الدوغري" قبل أيام، والأغنية كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة.

أما المطرب حسين الجسمي فبث مفطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يعلن فيه عن قرب طرح أغنيته الجديدة "دق القلب"، واكتفي بالقول: "قريبا".

كذلك تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لطرح أغنية "عكس الطبيعة" خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم، والكليب إخراج فادي حداد.