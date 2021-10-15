كشف استطلاع حديث عن أن معظم الأمريكيين لا يكتبون رسائل بخط اليد في الوقت الحاضر، وإرساله بالطريقة التقليدية عبر البريد.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسستا (سي.بي.إس.نيوز) و(يوجوف) لاستطلاعات الرأي؛ فإن نحو ثلث الأمريكيين كتبوا خطابا شخصيا في غضون الاثني عشر شهرا الماضية.

وأشار الاستطلاع إلى أنه بالنسبة للكثير من الأمريكيين فإن هذا الأمر لم يحدث لفترات أطول، حيث ذكر 37% من المشاركين أنهم منذ أكثر من 5 سنوات كتبوا خطابا وأرسلوه عبر البريد، لكن 15% قالوا إنهم لم يكتبوا بخط اليد خطابا شخصيا على الإطلاق.

وبحسب الاستطلاع فإن المسألة نفسها تحدث في استقبال الخطابات ، فنصف المشاركين لم يتلقوا خطابا خلال 5 سنوات و 14% لم يتلقوه أبدا.

وحتى بالنسبة لكبار السن فلم يتمسكوا بتلك الخطابات اليدوية أكثر من الشباب ، فنصف الأمريكيين ممن فوق 65 عاما كتبوا خطابا خلال السنوات الخمس الماضية.