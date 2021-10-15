استعادت الولايات المتحدة مرة أخرى عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انسحابها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك الولايات المتحدة لتكون العضو رقم 47 في المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وستشارك 17 دولة أخرى في المجلس في الفترة من عام 2022 حتى نهاية عام 2024 - من بينها الهند والأرجنتين ولوكسمبورج ، وكذلك قطر والإمارات وإريتريا، التي تعرضت لانتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، أوضح الرئيس بايدن أن سياستنا الخارجية سترتكّز على قيم أمريكا الديمقراطية العزيزة: الدفاع عن الحرية، وتأييد الفرص، ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، ومعاملة الجميع بكرامة".

وتابع بلينكن" "سنعمل جاهدين لضمان أن يتمسّك المجلس بأسمى طموحاته ويدعم بشكل أفضل أولئك الذين يكافحون ضدّ الظلم والاستبداد في جميع أنحاء العالم".