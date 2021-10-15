طرحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية المتخصّصة للبيع في مزاد علني يقام في نهاية الشهر الحالي، 200 صورة تبرز بعضاً من تاريخ الألعاب الأولمبية تم التقاطها خلال القرن الماضي، بعد طرح أوّل العام الماضي وصل مبيعه الإجمالي إلى أكثر من من 300 ألف يورو.

ونشرت "ليكيب" الصور على الموقع الرسمي لدار المزاد، حيث تشمل عملية البيع "190 صورة و 10 ألواح لصور سالبة (نيغاتيف)، في طبعة واحدة وفريدة موقعة ومختومة من قبل الصحيفة الفرنسية بعدة صيغ مطبوعة" ذات صلة بالألعاب الأولمبية.

ويقام المزاد في 29 الشهر الحالي في دار دروو للمزادات في باريس.

وسيكون في متناول عشاق الرياضة صورة للسباح الاسطوري الاميركي جوني فايسمولر في أولمبياد باريس عام 1924، والذي ادى لاحقاً دور طرزان في العديد من الأفلام، إضافة إلى صورة لمواطنه ديك فوسبيري الذي اشتهر في مسابقة الوثب العالي في مكسيكو سيتي عام 1968.

وتبرز أخرى العلامة الكاملة التي نالتها لاعبة الجمباز الرومانية ناديا كومانتشي في مونتريال عام 1976، والأرقام القياسية للعدائَين الأميركي كارل لويس والجامايكي أوساين بولت، أو مآثر بعثة المنتخب الفرنسي في أولمبياد طوكيو 2020 الذي اختتم في صيف العام الحالي عقب تأجيله لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وهي المرة الثانية التي تعرض فيها "ليكيب" صوراً التقطت خلال الالعاب الأولمبية للبيع بمزاد علني، ففي العام الماضي، تعهّدت الصحيفة بالترويج لأرشيفها الهائل للصور، الذي يضم أكثر من 12 مليون صورة، من خلال عرض العديد منها غير المنشورة للبيع على خلفية استرجاع 100 عام من الرياضة.