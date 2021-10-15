يودع المسلسل المصري "المماليك" بلاتوه التصوير، نهاية شهر أكتوبر الجاري، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الحالي .

ويواصل المخرج حازم فودة حاليا تصوير أحداث المسلسل بشكل مكثف، حيث تصل ساعات التصوير لأكثر من 13 ساعة يوميا، للانتهاء من جميع المشاهد مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ فودة خلال الأيام القليلة المقبلة أيضا، عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع تصوير الحلقات الأخيرة .

وينتمي مسلسل "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول ست شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكل قصة مرتبطة بالقصة الثانية.

ومسلسل المماليك لا يتطرق لأحداث تاريخية كما يوحي اسمه، بل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية، وأحداثه سريعة وتدور في إطار من الإثارة والتشويق.

المسلسل بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفي، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.