قال هوانغ تشنغ تشيو، مسؤول بالهيئة الوطنية للغابات والمراعي، ان الصين لديها اكثر من 6.67 مليون هكتار من غابات البامبو، وتبلغ قيمة انتاجها السنوي حوالي 320 مليار يوان (حوالي 49.6 مليار دولار امريكي).

وقال هوانغ في مؤتمر صحفي لمهرجان الصين الثقافي الحادي عشر للبامبو إن منطقة غابات البامبو في الصين وتراكم البامبو وجودة منتجات البامبو والأرباح والصادرات من بين الأعلى في العالم.

ومن المقرر أن يبدأ مهرجان الصين الثقافي الحادي عشر للبامبو في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر في ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وسيدعو مهرجان هذا العام ممثلين من أقسام إدارة الصناعة، ومناطق إنتاج البامبو الرئيسية، ومؤسسات البحث العلمي، والشركات، والمهنيين الدوليين للاجتماع معًا لمناقشة وتقديم اقتراحات لتطوير صناعة البامبو.

وفي الوقت نفسه، سيركز مهرجان البامبو الثقافي أيضًا على عرض معدات جديدة وعمليات متطورة ومنتجات جديدة لصناعة البامبو في الصين.

وستشارك 128 شركة من 15 مقاطعة في مناطق رئيسية لإنتاج البامبو في الصين في معارض عبر الإنترنت وخارجها. وسيُقام 12 حدثًا خلال المهرجان، بما في ذلك ستة أنشطة رئيسية، مثل حفل الافتتاح ومنتدى القمة، وستة أنشطة خاصة، مثل معرض للخط في البامبو ومعرض تصوير البامبو.

أقيم أول مهرجان ثقافي للبامبو في عام 1997. وكان من المفترض أن يقام مهرجان الصين الثقافي الحادي عشر للبامبو في النصف الأول من عام 2020 ولكن تم تأجيله إلى هذا العام بسبب كوفيد - 19.