افتتحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل "الأكاديمية الأمريكية للمطورين" في مدينة ديترويت الأمريكية وهي أول أكاديمية مطورين تابعة للشركة التي تنتج الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

ستقبل الأكاديمية حوالي 100 دارس تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما حيث يدرسون كتابة التطبيقات وتصميمها والتسويق وإدارة مشروعات البرمجة"'' مع التركيز على شمولية الأكاديمية وضمان تحقيقها تأثير إيجابي للدارسين على مجتمعاتهم، بحسب بيان آبل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الأكاديمية تقام بالتعاون مع جامعة ولاية ميشيجان، وهي جزء من "مبادرة المساواة العرقية والعدالة" لآبل والتي تستهدف التصدي لمشكلات العنصرية واتاحة الفرصة للتقدم لجميع الناس من مختلف الألوان والأعراق في الولايات المتحدة.

وقالت ليزا جاكسون نائب رئيس آبل لشؤون البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية "نؤمن بأن التطبيقات المتاحة لأي شخص، يجب أن يصممها أي شخص آيضا. وأن كل المطورين الطموحين ورواد الأعمال يجب أن يحصلوا على فرصة لكي يكونوا جزءا من اقتصاد التطبيقات المزدهر".

ستنظم الأكاديمية للدارسين دورات في تطوير التطبيقات وتدريب على ريادة الأعمال والاستثمار إلى جانب منهج دراسي "مصمم لضمان حصول الخريجين على مجموعة المهارات اللازمة لإيجاد وظائف لهم في مجال اقتصاد تطبيقات نظام التشغيل آي.أو.إس" الذي تعمل به أجهزة آبل الذكية.

والدراسة في الأكاديمية مجانية ولا تشترط وجود خبرة لدى المتقدم في مجال البرمجة.

تقول سارة جريتر مديرة الأكاديمية والتي تعمل في جامعة ولاية ميشيجان إن "هدفنا هو خلق مسارات جديدة وفرص جديدة لمجموعة متنوعة من قادة التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين. ونحن فخورون بالعمل مع آبل لتحقيق هذه الرؤية للحياة".