أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الدنماركي انخفاض الفائض التجاري خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وانخفض الفائص التجاري إلى 0ر11 مليار كرون دنماركي (7ر1 مليار دولار) في آب/أغسطس الماضي، بعدما بلغ 5ر11 مليار كرون دنماركي في تموز/يوليو الماضي.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 8ر0% في آب/أغسطس الماضي على أساس شهري، كما ارتفعت الواردات بنسبة 4ر1%.

وانخفض الفائض التجاري للبضائع ليصل إلى 1ر6 مليار كرون دنماركي خلال آب/أغسطس الماضي، بعدما سجل 4ر7 مليار كرون في تموز/يوليو الماضي. وقد انخفضت الصادرات بنسبة 8ر1%، في حين لم يطرأ تغيير على الواردات.

وارتفع الفائض التجاري في قطاع الخدمات ليصل إلى 0ر5 مليار كرون في آب/أغسطس الماضي بعدما بلغ 1ر4 مليار خلال تموز/يوليو الماضي. وارتفعت الصادرات بنسبة 1ر5% والواردات بنسبة 6ر3%.

وتراجع فائض الحساب الجاري إلى 3ر14 مليار كرون في آب/أغسطس بعدما سجل 7ر14 مليار في تموز/يوليو الماضي