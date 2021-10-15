تمتلك نسبة الواحد بالمائة الأكثر دخلا وثراءً من الأمريكيين، النصيب الأكبر من الثروة بالبلاد، بشكل يفوق نصيب جميع الطبقة الوسطى هناك، وفقا لتقرير نشرته وكالة ((بلومبرغ)) مؤخرا.

ويمتلك هؤلاء الأثرياء جدا في أمريكا، 27 في المائة من الثروة الوطنية، حتى شهر يونيو، وهي المرة الأولى التي تتفوق بها هذه النسبة على الطبقة الوسطى بالولايات المتحدة، أو على 60 في المائة من الأسر فيما يتعلق بتوزيع الدخل حسب تعريف الاقتصاديين، والتي شهدت (هذه الأسر) انخفاض مدخولاتها المجمعة إلى 26.6 بالمائة من الثروة الوطنية، وفقا لما نقلته ((بلومبرغ)) عن بيانات الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت ((بلومبرغ)) ، إن "البيانات توضح التآكل البطيء للأمن المالي لأصحاب الدخل المتوسط، والذي أثار استياء الناخبين في السنوات الأخيرة".

إن تآكل ثروة الطبقة الوسطى بالولايات المتحدة قد استمر خلال وباء كوفيد-19، على الرغم من تريليونات الدولارات من الدعم الحكومي، وفقا للتقرير.