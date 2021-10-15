أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من التاسع من نوفمبر المقبل مع جزر البهاما وإيران وهولندا والنرويج وعُمان وسلوفينيا وتونس والسويد وتايلاند.

وأشار بيان للمركز الروسي أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية المتبادلة اعتبارًا من 9 نوفمبر 2021 ، مع جزر الباهاما على خط موسكو - ناسو بمعدل رحلتين أسبوعياً، ومع إيران على خط موسكو - طهران بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، سوتشي - طهران بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا .

وأوضح البيان أن نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عقدت اجتماعا بهذا الشأن، حيث تقرر رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا سويسرا وفنلندا و الإمارات العربية المتحدة ، اعتبارا من 9 نوفمبر القادم أيضا.