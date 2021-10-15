أعلنت شركة الأزياء العالمية هوجو بوس أن توقعاتها بالنسبة لحجم المبيعات والأرباح خلال الفترة المقبلة تفوق مستويات ما قبل جائحة كورونا، في مؤشر على أن إقبال المستهلكين على الأزياء الرسمية في ظل الاستعداد للعودة إلى مقرات العمل يعود بالفائدة على الشركة الشهيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها إن المبيعات والعائدات تفوق مستويات ما قبل الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 8ر3 بالمئة اليوم الجمعة. وارتفعت قيمة سهم هوجو بوس بواقع الضعف خلال العام الجاري، مما يجعله على الطريق لتحقيق أول أرباح سنوية له منذ عام .2017

وكانت الشركة تضررت بشكل بالغ خلال فترات الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا، مع تراجع إقبال المستهلكين على الأزياء الرسمية في خضم خطة تحول تقوم بها الشركة.

وقالت الشركة إن عائداتها زادت بنسبة 42 بالمئة إلى 755 مليون يورو خلال الربع الثالث، كما رفعت توقعاتها للارباح التشغيلية من 175 مليون إلى 200 مليون يورو (203 مليون إلى 232 مليون دولار).