كشفت وكالة الإحصائيات التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن معدل سيارات الركاب المسجلة في رومانيا هو الأقل على مستوى أوروبا، بينما احتلت جمهورية لاتفيا المرتبة قبل الأخيرة.

وطبقا لإحصائيات يورستات، التي نقلتها وكالة أنباء البلطيق المتخصصة في شؤون وسط آسيا وشرق أوروبا، تصدرت لوكسمبورج قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي في نسبة امتلاك السيارات على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ معدل اقتناء سيارات الركاب بين المقيمين في لوكسمبورج 681 سيارة لكل ألف فرد في عام 2019.

وأرجعت الوكالة تصدر لوكسمبورج إلى الأعداد الكبيرة من العمال الحدوديين من غير المقيمين، والذين يعتمدون على سيارات الشركات المسجلة في لوكسمبورج.

في حين جاءت إيطاليا في المركز الثاني بمعدل 663 سيارة لكل ألف فرد، تليها قبرص بمعدل 645 سيارة لكل ألف فرد، ثم فنلندا بمعدل 642 سيارة لكل ألف فرد.

وتشير الإحصائيات إلى أن جمهورية لاتفيا ليست من بين أقل دول الاتحاد من حيث عدد سيارات الركاب المسجلة فحسب، بل إن السيارات المسجلة بها تُعد من أقدم أنواع السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبي، فمن بين 727 ألف سيارة يصل عدد المركبات التي يتراوح عمرها ما بين 10 إلى 20 عامًا حوالي 411 ألف سيارة.

علاوة على ذلك، تشكل نسبة السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا حوالي 20 في المائة من إجمالي عدد السيارات في جمهورية لاتفيا.

وجاءت المجر في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بين أقل دول الاتحاد من حيث امتلاك السيارات، إذ بلغ معدل اقتناء سيارات الركاب بها 390 سيارة لكل ألف فرد، في حين بلغ معدل ملكية سيارات الركاب في كل من رومانيا ولاتفيا حوالي 357 و381 سيارة، على التوالي، لكل ألف فرد.