وصل عدد شاشات السينما في الصين إلى أكثر من 80 ألف شاشة، وفقا لبيانات رسمية وردت في تقرير أصدرته صحيفة "أخبار السينما الصينية".

وأوضح التقرير أن الصين لديها حاليا 14235 دارا للسينما تضم 80743 شاشة وذلك حتى سبتمبر عام 2021، ما يمثل زيادة بواقع 861 و 4862 على الترتيب مقارنة مع نهاية عام 2020.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهد عدد شاشات السينما في الصين زيادة يومية بلغت في المتوسط 17.8 شاشة.

ونقل التقرير عن خبراء في صناعة السينما قولهم إن هذا الإنجاز اللافت على الرغم من جائحة كوفيد-19 يعد مشجعا ويبرهن على المرونة القوية والإمكانات الهائلة لصناعة السينما الصينية.