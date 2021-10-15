أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في شهر آب/أغسطس، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر1% على أساس شهري في آب/أغسطس، بعد ارتفاع بنسبة 4ر1% في تموز/يوليو. وجاء معدل التراجع متماشيا مع توقعات الخبراء. وهذا هو أول تراجع منذ حزيران/يونيو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر5% ، وهي نسبة نمو أقل من الـ8% التي جرى تسجيلها في تموز/يوليو، ولكنها أكبر من المعدل المتوقع عند 7ر4% .

وفيما يتعلق بعناصر الإنتاج، تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 9ر3% والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 4ر3% .

كما انخفض إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 5ر1% ، وإنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 8ر0%.

وعلى النقيض، ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 5ر0% .

وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل، فقد انخفض بنسبة 5ر1% على أساس شهري في آب/أغسطس، ونما بنسبة 3ر5% على أساس سنوي.