أظهرت إحصائية حديثة أجريت في إيطاليا أن هناك انخفاضًا في زيارات السائحين والأجانب إلى البلاد، رغم الزيادة المتواصلة التي شهدتها خلال الـ20 عامًا الماضية، وذلك بسبب جائحة كوفيد-19، الأمر الذي يضر بالتوازن الديموجرافي الطبيعي للدولة.

وذكرت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية، أن معاينات الملف الإحصائي للهجرة الذي حرره مركز (آيدوس) للبحوث والدراسات، بالتعاون مع مجلة (كونفرنتي) ومعهد (إس بيو في) للدراسات السياسية، الذي سيُطرح في 28 أكتوبر الجاري، كشف عن تقلص في أعداد السكان والقوى العاملة، حيث أصبح معدل توظيف الأجانب أقل من معدل توظيف الإيطاليين.

وأشار الملف إلى أن إيطاليا تشهد انخفاضاً ديموغرافياً منذ ست سنوات على الأقل، وفي عام 2020، سجلت للمرة الأولى منذ 20 عامًا، أعلى انخفاض في عدد السكان الأجانب أيضًا، حيث فقدت البلاد في عام واحد فقط، ما يقرب من 200 نسمة وتقلص عدد المقيمين الأجانب بنسبة 0.5%.