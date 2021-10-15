توصل باحثون أمريكيون إلى أن المزج بين الأسبرين وعقار "ستاتين" المخفض للكوليسترول، وأثنين على الأقل من العقاقير المخفضة لضغط الدم المرتفع، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بأكثر من نصف.

قام الباحثون بجامعة ماكماستر في كندا، بفحص العلاجات المركبة ذات الجرعات الثابتة (FDC) مع أو بدون الأسبرين عند تحليل حالات ما يقرب من 18 ألف مريض لم يعانوا من مشاكل قلبية سابقة، موضحين أن العلاجات المركبة ذات الجرعات الثابتة، بما في ذلك الأسبرين قللت من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 53%، والسكتة الدماغية بنسبة 51%، والوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 49 %، وذلك في الدراسة المنشورة بمجلة "لانسيت" الطبية.

قال الدكتور فيليب جوزيف أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة ماكماستر: تتسق الفوائد في مستويات مختلفة من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول مع أو بدون مرض السكري، ولكن قد تحدث فوائد أكبر عند كبار السن، وأن حوالي 80٪ من أحداث القلب تحدث لأفراد ليس لديهم تاريخ سابق لمثل هذا المرض، لافتًا إلى اعتقاد الباحثين سابقًا أنه يقلل بشكل كبير من أحداث الأمراض القلبية الوعائية باستخدام "الحبة المتعددة".

وأظهرت التجارب المبكرة تحسنًا في التزام المريض بنظم العلاج وتحكم أفضل في عامل الاختطار باستخدام الحبة المتعددة، مقارنةً باستخدام الأدوية المفردة، أو الرعاية المعتادة، أو الأدوية الوهمية.