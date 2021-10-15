بعد ركوب الموجة الأولية لثورة العملات الرقمية قبل حوالي نصف عقد، تعتزم إستونيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة المتضخمة، مما يمثل تحذيرا للمراكز المحتملة لهذه العملات.

وفي ظل مراجعة رئيسية، من المقرر أن يقوم بها العام المقبل مجلس أوروبا، لإنفاذ سياسات مكافحة غسل الأموال في إستونيا، تبحث حكومة هذه الدولة التي تقع على بحر البلطيق اتخاذ إجراءات إشراف أكثر صرامة على ما أصبح مركزا أوروبيا لتبادل العملات المشفرة والبنية التحتية التي رافقت ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماتيس مايكر، مدير "وحدة الاستخبارات المالية" في إستونيا، قوله في مقابلة: "سنشدد عملية الإشراف، والنهج الذي نتبعه فيما يتعلق بدخول السوق،" مشيرا إلى أن بلاده كانت أول دولة تضع نظاما، وتصدر تصاريح، لتبادل العملات الرقمية.

يشار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية جهة مستقلة تابعة لوزارة المالية الإستونية، وتملك صلاحية إعطاء أو إلغاء تراخيص تبادل العملات الرقمية في إطار عملها الرئيسي المتمثل في مكافحة غسل الأموال، وهي قضية تمثل أهمية كبيرة لإستونيا، العضو في منطقة اليورو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي يصل عدد سكانها إلى 3ر1 مليون نسمة.